Pompei. Safer internet day incontro col telefono azzurro

Oggi (martedì 8 febbraio) si celebra il istituito nel 2004 dalla Commissione europea e celebrata in 170 Paesi in tutto il mondo. “Together for a better internet”, .E’ il motto per aiutare i giovani a difendersi sul web. L’8 che il 9 febbraio, SOS – Il Telefono Azzurro Onlus organizza una rassegna di incontri virtuali per promuovere iniziative a favore della tutela dei minori online: sono previsti incontri con esperti, accademici, rappresentanti della società civile, istituzioni nazionali e internazionali, scuole e grandi aziende tecnologiche. La rassegna sarà visibile sulla pagine Facebook e sul sito di Telefono Azzurro.

Rispetto alle precedenti edizioni, la Giornata mondiale della sicurezza in Rete di quest’anno assume una maggiore valenza perché l’emergenza sanitaria ha inciso sulle abitudini degli adolescenti italiani e, in particolare, sull’approccio al mondo virtuale e al digitale. Sei ragazzi su 10 sono online dalle 5 alle 10 ore al giorno; 1 su 5 si definisce praticamente sempre connesso e per il 59% gli episodi di cyberbullismo sono aumentanti.

Lo psicoterapeuta Alberto Rossetti – autore insieme al giornalista Simone Cosimi dei libri Nasci, Cresci, Posta (2017) e Cyberbullismo (2018) – ha stilato un vademecum sui comportamenti da adottare per proteggere i più giovani dai pericoli del web. 1) , 2) mai le dei minori ; 3) ; 4) che sono una delle trappole architettate dagli hacker. Consistono in comunicazioni dirette e personalizzate insidiose perché nascondono all’interno link malevoli atti a sottrarre dati e password. Ciò accade via email ma anche attraverso i social network. Non bgisogna assolutamente cliccare o diffondere link dubbi, catene o richieste di aiuto; 4) di accesso ad internet 5) ai ragazzi , 6) Instaurare coi giovani ;e.