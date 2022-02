Scafati. Fumo a scuola, ma gli estintori sono scaduti. Polemiche per la mancata manutenzione

Edifici pubblici con estintori senza manutenzione, scatta l’allarme a Scafati. Almeno è quanto è stato riscontrato sia nel plesso scolastico per l’infanzia “Manzi” di via Nappi, e sia negli uffici comunali in via Diaz. Gli estintori esposti sono privi della regolare e obbligatoria manutenzione semestrale. La circostanza è venuta fuori martedi mattina, quando il personale scolastico si è accorto che un fumo denso e nero fuoriusciva dalla canna fumaria della caldaia adibita al riscaldamento. Giustamente spaventata, la dirigente scolastica ha prontamente avvertito i Vigili del Fuoco e gli uffici comunali. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Municipale. Messa in sicurezza la caldaia, si scoprirà che la stessa ha avuto un guasto per l’ostruzione della canna fumaria. A destare attenzione, oltre allo scampato pericolo, è stata l’ampia delegazione di personale comunale, dal dirigente di settore Erika Izzo, ai tecnici, fino all’assessore al ramo Alfonso Di Massa. A volerli in sopralluogo è stato il primo cittadino Cristoforo Salvati, messo a conoscenza che sia la caldaia che gli estintori erano privi di manutenzione. A sollevare il problema sono stati gli stessi caschi rossi. Nella stessa giornata sarà la responsabile Erika Izzo a provvedere a quanto prescritto, provvedendo ad effettuare la manutenzione della caldaia e della canna fumaria, oltre alla verifica e sostituzione dei presidi antincendio non a norma, con un affidamento diretto. Già ieri mattina gli alunni hanno potuto far rientro in classe. Secondo una prima ricostruzione fatta dai tecnici, a provocare il guasto della caldaia o un abbassamento della tensione elettrica, o anche i danni ricevuti per i due furti di gasolio avvenuti a distanza di poco tempo l’uno dall’altro, negli ultimi mesi. La caldaia aveva già dato qualche problema di funzionamento, tanto da convincere il primo cittadino a chiedere la sua sostituzione con una nuova, funzionante a gas. Quanto alla manutenzione scaduta agli estintori, l’ufficio preposto aveva già indetto gara tramite procedura negoziata attraverso il Me.pa. Prezzo base d’asta circa 21mila euro per le due revisioni semestrali previste dalla legge. L’iter si è concluso alcuni mesi fa con gara deserta. Riavviate le nuove procedure a gennaio, le stesse sono state rallentate dal sotto organico e dal Covid. Nelle stesse condizioni anche i dispositivi di via Diaz. “A questo punto ci chiediamo se non siano nelle stesse condizioni anche le altre scuole e strutture pubbliche – interviene Giuseppe Sarconio – Un fatto gravissimo, che mina la sicurezza sia del personale comunale che dei cittadini, segno tangibile dell’approssimazione con la quale viene governata la città. In un paese normale si sarebbero già dimessi gli assessori a Scuola, Manutenzione e Patrimonio”, chiosa l’esponente di minoranza.

AdrianoFalanga