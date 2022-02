Angri. Mamma partorisce in auto durante corsa in ospedale

Nasce per strada durante la corsa in ospedale. A partorire in auto una giovane mamma di Angri. La donna era diretta verso l’ospedale di Nocera Inferiore ma all’improvviso, però, si sarebbero rotte le acque costringendo a fermare la corsa in strada e la chiamata ai medici del 118, che giunti sul posto hanno aiutato la giovane mamma a dare alla luce la sua piccola.

Lo stato di salute

Entrambe stanno bene sono ricoverate all’Umberto I che era la meta finale della corsa. Lo riporta il quotidiano “Il Mattino”.