Angri. Via Cupa Mastrogennaro l’interrogazione di Del Sorbo (video)

Angri. Via Cupa Mastrogennaro l’interrogazione di Del Sorbo

Via Cupa Mastrogennaro. Il consigliere provinciale della Lega Giuseppe del Sorbo ha presentato la sua prima interrogazione al Presidente della provincia Strianese circa lo stato della costruenda strada ai confini tra Angri e Corbara rimasta un cantiere incompleto da oltre un decennio. La questione, già messa in evidenza lo scorso autunno dal gruppo consiliare “Progettiamo per Angri”, sarà con tutta probabilità discussa in consiglio provinciale.







Importante collegamento

Una strada fondamentale e possibile arteria di alleggerimento del carico veicolare da e verso la Costa d’Amalfi connessa anche con il casello dell’autostrada tre in località Pagliarone. Del Sorbo ha quindi voluto mettere in evidenza le pessime condizioni in cui versa, ormai da troppo tempo, la strada provinciale, rimasta opera incompleta nel tratto terminale verso Corbara. Da anni persistono condizioni di pericolo e insicurezza dovute alle pessime condizioni del manto stradale, al mancato completamento dei marciapiedi e alla mancanza della pubblica illuminazione. Continuamente le amministrazioni di Angri e Corbara chiedono interventi di manutenzione, la provincia di Salerno ha iniziato anni fa opere di ammodernamento della strada, ma rimaste incompiute. Del Sorbo sollecita azioni risolutive.

Il servizio è di Aldo Severino