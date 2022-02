Campania. Scuola senza presidi, l’appunto di De Luca

“Per quanto riguarda la scuola stiamo uscendo da problemi delicati. Sapete delle scelte non condivise con il Ministero, abbiamo contestato l’atteggiamento propagandistico che ha assunto, ma ora, nonostante il Ministero, ci stiamo avviando verso la normalità”. Lo dice il Presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo appuntamento social del venerdì pomeriggio che ritorna dopo due settimane di stop.

Senza dirigenza

“In Campania – fa sapere il governatore – abbiamo 61 scuole sopra i 600 alunni senza un dirigente scolastico e altre 47, sotto i 600, che hanno un reggente che va a scavalco, avendo già la responsabilità di un altro istituto. C’è una soglia per i dirigenti scolastici, stabilita del Ministero, che sarebbe bene superare. Inoltre tanti dirigenti campani vanno in altre parti d’Italia quando potrebbero essere utilizzati per coprire il fabbisogno che abbiamo nelle nostre scuole. Ci auguriamo che il Ministero si impegni su queste cose concrete e non sulla propaganda mistificatoria” afferma De Luca.