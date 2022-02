Covid. Oggi in Campania contagi in calo rispetto a ieri, i deceduti in lieve aumento

Alle porte del weekend i contagiati dal coronavirus di oggi nel bollettino sono in lieve calo rispetto a quello di ieri. Anche se sono stati fatti meno test i contagiati di oggi sono 6.592 su 51.993.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei positivi del giorno dei 6.592 quelli risultati positivi all’antigenico sono 4.909 mentre quelli positivi al molecolare sono 1.683.

I Test effettuati sono, come detto precedentemente, 51.993 di cui:

Antigenici: 33.909

Molecolari: 18.084

Il report sui deceduti è in aumento: 17 nelle ultime 48 ore con 12 deceduti in precedenza ma registrato ieri.

Infine il report dei posti letto su base regionale vede:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 72

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.248