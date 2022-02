Nocera Inferiore. Criminalità: Torquato invita a mobilitazione popolare

Il sindaco Manlio Torquato invita alla mobilitazione popolare dopo l’ennesimo grave fatto criminoso. L’esplosione di un ordigno nei pressi di un’attività commerciale di Via Canale ha destato preoccupazione per l’escalation criminale nella città capoluogo dell’agro.







L’appello

“Ho riflettuto. Il mio appello all’urgenza non basta. Ne’ Comitati per l’ordine e la sicurezza, che abbiamo già fatto. Ne’ eserciti, che’ lasciamoli ai teatri di guerra, o alla retorica, non certo utili alla lotta all’anti stato. Ma un corteo, una marcia, una mobilitazione popolare, si. Dove non ci si nasconda e si dica chiaro che qui la criminalità non la vogliamo. E che sia liberatorio, da ogni indifferenza, da ogni collusione, da ogni silenzio” dice Torquato in una breve nota affidata alla stampa.

RePol