Pagani. Stazione ferroviaria, il possibile recupero (video)

Pagani. L’Amministrazione Comunale ha incontrato i tecnici RFI per discutere della condivisione di una nuova idea di recupero della stazione







L’Amministrazione Comunale e il presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone, hanno incontrato i tecnici RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per discutere della condivisione di una nuova idea di recupero della stazione di Pagani. Durante l’incontro si è ipotizzato il restyling edilizio e funzionale dell’attuale stazione, comprendente anche un nuovo ingresso, così come proposto dall’amministrazione già nel Preliminare di PUC, su Via Tommaso Maria Fusco.

Il servizio è di Tiziana Zurro