Paola Panariello. Apprezzamenti per la sua opera benefica

Desta sempre maggiore ammirazione l’azione filantropica dell’imprenditrice salernitana Paola Panariello che da qualche mese a questa parte è alla ribalta della cronaca per il suo dichiarato impegno benefico non solo per il villaggio di Tampellin nel Burkina Faso ma anche per la sua grande sensibilità a favore del sociale e recentemente anche del mondo animale. Mail di ammirazione e d’incoraggiamento sono arrivati nei suoi uffici dove l’imprenditrice opera da molti anni in diversi settori strategici.











Il supporto morale

Incoraggiamento che la stanno supportando questa delicata fase organizzativa. “Sono profondamente commossa dall’attenzione e dalla sensibilità che la gente mi sta dimostrando non solo attraverso le numerose e-mail che arrivano in ufficio ma anche dai molti “like” sul social, questo è la dimostrazione che c’è un’ampia fascia di popolazione che apprezza gli sforzi che tentiamo di mettere in atto per aiutare il prossimo. Attestati di stima che sono precipuo volano a produrre un ulteriore stimolo di sfida che per me che si traduce in motivazioni concrete. Certamente non voglio fermarmi qui ma sono intenzionata ad allargare quanto più possibile la mia visione a favore delle fasce deboli e di tutte le possibili azioni benefiche”.