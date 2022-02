Pompei. Anniversario del Beato Bartolo Longo

Bartolo Longo, Fondatore del Santuario insieme alla Contessa Marianna Farnararo De Fusco, nacque a Latiano, in provincia di Brindisi, il 10 febbraio 1841.

Sono trascorsi 181 anni da quel giorno e, oggi, in questa ricorrenza speciale, vogliamo far nostra una sua preghiera rivolta a Maria Santissima: “Ogni giorno io verrò ai vostri piedi, e vi invocherò a mio soccorso; e voi dal vostro Novello trono di Pompei guardatemi pietosa, esauditemi e beneditemi”.