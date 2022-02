Scafati. Incidente mortale in Via Lo Porto, un morto sul colpo, un altro è grave.

È drammatico lo scontro tra un autoveicolo e una moto in Via Lo Porto a Scafati, un morto sul colpo e un altro gravemente ferito. Siamo intorno le 17:30 all’altezza dell’entrata di Scafati Nord della strada statale 268 quando un suv, ad alta velocità, ha provato a girare verso la superstrada travolgendo una moto con due persone sopra. L’impatto, ad alta velocità vista la velocità di entrambi i mezzi, ha visto succubi i membri della moto, con il conducente dell’autoveicolo che non ha riportato ferite gravi. È andata molto peggio ai due ragazzi in moto con il passeggero che, ferito grave, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Nulla da fare invece per G.P., un giovane ragazzo scafatese di Corso Trieste, che ha perso la vita all’impatto con la macchina, rendendo inutili i soccorsi.