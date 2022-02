Scafati. La palestra di Via della Resistenza ancora non accessibile dai giovani studenti, è polemica

Istituto scolastico di Via Della Resistenza, gli studenti dopo un anno non possono ancora praticare attività fisica all’interno della palestra per l’esistenza di uno centri vaccinali più efficienti sul territorio, parte la polemica. Il covid-19 ha imposto sacrifici alla cittadinanza, anche quella più piccola, con gli studenti dell’infanzia e primaria dell’istituto di Via Della Resistenza che si sono trovati sprovvisti di palestra dopo la decisione presa dall’Asl locale in collaborazione con il comune di Scafati di inserire nella struttura un centro vaccinale. Di dosi ne sono passate, e l’opposizione consiliare chiede che ora i luoghi vengano ripristinati alla loro funzione originaria. L’attacco arriva da Teresa Formisano, consigliere di Forza Italia che già negli scorsi mesi era intervenuto sull’argomento: “Qualche mese fa chiesi lo spostamento del punto vaccinale dalla palestra ad altro sito, per consentire ai ragazzi e alle associazioni di svolgere nella struttura le funzioni per il quale è stato realizzato: da questa amministrazione non ci fu nessun passo indietro. Continuo a pensare che sia trascorso troppo tempo dall’ultima volta che uno studente abbia potuto giocare in quella palestra, per questo e per fare il punto su tutte le altre strutture sportive del territorio inutilizzate e abbandonate ho chiesto una commissione sport ad hoc, nella quale fosse presente anche l’assessore al ramo.” spiega l’esponente del centro destra, sottolineando poi l’atteggiamento assoluto sordo dell’amministrazione alle segnalazioni ricevute anche in commissione:” Probabilmente aveva cose più importanti da fare, perché lo stesso assessore, snobbando la seduta, non si è presentato. Credo che i tempi siano oramai maturi, visti anche i nuovi decreti sulla scuola e i dati dei contagi che vanno verso un miglioramento: gli studenti di via della Resistenza hanno il diritto di riprendere le attività pratiche di educazione fisica, così come le associazioni hanno il diritto di usufruire delle strutture create in passato e che sono state un vanto per la nostra Città. Il 14 febbraio prossimo ci sarà una seduta di Consiglio importante, spero che nel suo discorso, almeno il Sindaco, abbia riservato un posto a questi argomenti”.