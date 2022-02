Scafati. Salvati azzera la giunta: le reazioni di “Insieme per Scafati”

Scafati, Salvati azzera la giunta: le reazioni. La nota dei consiglieri comunali di “Insieme per Scafati” Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo, Alfonso Carotenuto e Michele Grimaldi sulla decisione presa dal primo cittadino.







La Nota

Dinanzi ad una mozione di sfiducia e ad una città che attraversa una difficile crisi economica e sociale, Salvati risponde con l’unica qualità che ha dimostrato in questi anni: azzera per l’ennesima volta la Giunta, annunciando per l’ennesima volta l’ennesimo rimpasto. Un Sindaco impegnato a giocare a Mercante in fiera, mentre Scafati non ha risposte e perde opportunità.

Per questo il 14 febbraio, in Consiglio comunale, con ancora più convinzione voteremo a favore della sfiducia al Sindaco e per ridare la parola ai cittadini.