Mercato dei montascale in crescita: entro il 2025 arriverà a 1,6 miliardi di dollari

I montascale sono dispositivi sempre più richiesti, utili per far sì che le persone disabili, gli anziani, coloro che hanno problemi di deambulazione, possano salire e scendere le scale di casa in autonomia. La richiesta è crescente in ogni settore, sia per le abitazioni private che per le aree commerciali e pubbliche. Stando al rapporto di Persistence Market Research, questo è un mercato che entro il 2025 potrebbe arrivare ad un valore di ben 1,6 miliardi di dollari.

Vendita montascale in aumento: i vantaggi

L’aumento della vendita dei montascale a livello globale comporta una serie di vantaggi per coloro che sono alla ricerca di un prodotto di questa tipologia:

Montascale prezzi sempre più concorrenziali. Questa è una tra le leggi di mercato in assoluto più basilari. Quando un prodotto è sempre più richiesto, nascono sempre più aziende che possono offrirlo e rispondere quindi alla domanda incalzante. Si viene a creare così un elevato grado di concorrenzialità e di conseguenza il prezzo di quel prodotto scende. I montascale quindi oggi possono essere acquistati a prezzi nettamente inferiori rispetto al passato. Senza dimenticare poi che è possibile rateizzare la spesa e che sono disponibili agevolazioni fiscali ad hoc.

Una più ampia gamma di modelli. La crescente richiesta di montascale ha fatto sì che le aziende del settore andassero alla ricerca di soluzioni sempre più innovative e all’avanguardia. Hanno quindi ampliato il catalogo nel corso del tempo e oggi tutti possono trovare una soluzione per le loro specifiche esigenze. Molte aziende inoltre, Handicare in primis, offrono un servizio di personalizzazione del montascale. Anche coloro che hanno scale possono installare il macchinario di cui hanno bisogno senza difficoltà.

Perché la vendita di montascale è in netta crescita?

La crescita del mercato dei montascale comporta molti vantaggi per chi ha bisogno di un prodotto di questa tipologia. Viene naturale chiedersi però il motivo che sottostà a questa crescita. Rispondere a questa domanda è davvero molto semplice. Soprattutto nel mondo occidentale, infatti, stiamo assistendo ad un netto aumento dell’età media della popolazione, dovuto alla prevenzione ovviamente e anche al progresso del settore medico e sanitario. Se l’età media si alza, aumentano gli anziani che non deambulano alla perfezione. Inoltre, è necessario aggiungere che oggi come oggi i disabili sono alla costante ricerca di migliori condizioni di vita e di case sempre più a loro misura, così da essere indipendenti dagli altri, autonomi in tutto e per tutto.

Montascale: le previsioni per il futuro

Il mercato dei montascale potrebbe arrivare ad un valore di 1,6 miliardi di dollari entro il 2025, ma quali saranno le tipologie di montascale in assoluto più richiesti nel corso dei prossimi anni? La quota maggiore di mercato potrebbero averla i montascale appositamente progettati per le scale curve. I montascale invece per le scale dritte avranno una minore quota di mercato, ma è anche vero che secondo gli esperti questo prodotto avrà un tasso di crescita maggiore. A quanto pare saranno soprattutto i montascale per gli spazi residenziali quelli più venduti a livello globale. È vero però che il mercato dei montascale per spazi commerciali e pubblici sta crescendo notevolmente. C’è una sempre maggiore attenzione infatti verso le necessità e i diritti di persone disabili e con problemi di deambulazione importanti. Le realtà che senza alcun dubbio saranno le più gettonate in futuro sono quelle che possono garantire sensori di sicurezza per un utilizzo senza problemi di alcun genere, semplicità di utilizzo e silenziosità.