Pagani. Gaetano Cesarano porta la sua vicinanza a Davide Cerullo

“Questa mattina sono stato a Scampia insieme ai miei amici per visitare la fattoria didattica “L’albero delle Storie” di Davide Cerullo. Davide, ex camorrista, dopo un periodo di detenzione ha ritrovato sé stesso e compreso quale doveva essere la sua vera strada. Oggi è uno scrittore e fotografo e dedica la sua esistenza per creare un futuro diverso per i bambini di Scampia. Una storia, la sua, che può essere d’esempio per perseveranza e coraggio per tante persone, ed è per questo motivo che abbiamo programmato la presentazione del suo ultimo libro “L’Orrore e la Bellezza” nella nostra Pagani per il prossimo mese, per lanciare un segnale forte alla città e in particolar modo ai giovani della nostra comunità” così il consigliere comunale Gaetano Cesarano dopo l’edificante esperienza nell’hinterland napoletano dove ha portato anche la sua testimonianza all’opera di Cerullo.















La speranza

“Tante sono le cose che questa mattina mi hanno colpito, ed a tratti anche turbato. Il degrado dei luoghi, il totale abbandono, la mancanza totale dello Stato e delle istituzioni. A bilanciare il tutto però, ci sono gli occhi di quei bambini. Un misto di gioia e di speranza, una forza ed una voglia di vivere che solo chi viene dalla miseria più acuta può possedere. E proprio da quegli occhi bisogna ripartire. Da quella forza e da quella speranza per costruire in maniera concreta un mondo migliore” conclude Cesarano.

