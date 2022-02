Angri. Difficile avvio per i progetti utili alla collettività

Difficile avvio per i PUC. Resta molto nebulosa questione per il reclutamento dei precettori di Reddito di Cittadinanza legati ai progetti utili alla collettività. È passato giusto un anno da quando, con delibera di giunta, furono date disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e le modalità attuative per l’approvazione dei vari progetti di utilità collettiva, i cosiddetti PUC. Furono previsti ben sette progetti per impegnare i percettori di reddito di cittadinanza nelle varie attività dell’ente ormai a corto di personale. Nella delibera dovevano essere stabiliti anche gli oneri per l’attivazione la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l’INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti.







Quanti sono i percettori in città?

In città i percettori di reddito di cittadinanza, aggiornati al 2021, sono 760 e solo una minima parte può essere impiegata dal Comune nei progetti utili per la collettività svolte in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. I percorsi da attivare prevedono un impegno minimo, per ogni unità, da sei a otto ore fino a un massimo di sedici ore settimanali da articolare nei vari giorni a settimana dal lunedì al venerdì. Alla prima chiamata gran parte degli interessati aveva presentato certificazioni e documentazioni che li esentasse da queste attività lavorative dedicate.















Maria D’Aniello: “Progetti rallentati dal Piano di Zona”

L’assessore delegato Maria D’Aniello chiamata in causa da Agro24 ha voluto fare chiarezza: “La settimana prossima partiranno quelli per il verde, sono 20 le unità da impiegare, abbiamo dovuto attendere il Piano di Zona per le assicurazioni ai percettori. Uno dei progetti è stato già avviato, quello della vigilanza davanti alle scuole, la settimana prossima sarà la volta di quello legato al verde, e poi successivamente sarà la volta di quello sociale per gli anziani soli, purtroppo al piano di zona tutte le attività vanno a rilento per il difficile avvio della società consortile Comunità Sensibile” chiosa l’assessore D’Aniello. Infatti gran parte delle attività socio – assistenziali sono ancora legate al vecchio Piano di Zona sub ambito 01_02 e ai servizi sociali dei comuni.

RePOL