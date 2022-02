Nocera Inferiore. In città c’è grande fermento e grandi manovre in vista del voto di primavera. Trattative serrate e nomi circolano sempre con maggiore insistenza

Nocera Inferiore verso il voto. Si propone anche il presidente Maiorino

In città c’è grande fermento e grandi manovre in vista del voto di primavera. L’avvocato Paolo Maiorino, ex presidente della Nocerina, sarebbe tra i possibili candidati a sindaco della città. Maiorino potrebbe essere espressione da una parte del centro destra e non ha fatto mai mistero di essere molto vicino alla Lega di Salvini aspirando tre anni anche a una candidatura al parlamento europeo, non se ne fece nulla e a essere eletta fu Lucia Vuolo.







Paolo De Maio

In campo dovrebbe esserci anche Paolo De Maio espressione del Partito Democratico. La discussione nel centro sinistra tra Popolari e Liberali Democratici è ancora aperta e ci sarebbe anche una propria rosa di nomi da proporre sul tavolo delle trattative e tra questi c’è anche il docente universitario Giovanni d’Alessandro come riporta “Il Mattino”.

Lanzetta, Romano ed Erminia Maiorino sono già al lavoro

Candidature certe per Tonia Lanzetta, con il suo movimento civico e l’ex primo cittadino Antonio Romano che è al lavoro per definire la sua coalizione. In campo anche Erminia Maiorino con il movimento “Potere al Popolo”.

