Sarno. Pronto Soccorso: medici in servizio anche per 24 ore

I medici fuggono dall’ospedale “Martiri del Villa Malta”. La grave carenza di personale costringe chi resta a turni massacranti soprattutto al Pronto Soccorso. La denuncia, dello stato “disumano” dei medici e del personale sanitario costretti a operare per intere giornate senza sosta è arrivata appena qualche giorno fa a mezzo social e subito ha suscitato indignazione.







L’appello

“Sono da 12 ore in corsia e nessuno viene a darmi il cambio e domani doveri ritornare qui e, quindi, continuare. Non mi risponde nessuno. Chissà magari con un appello si muoverà qualcosa?”. L’appello arriva proprio dal pronto soccorso del “Martiri del Villa Malta” di Sarno, a lanciarlo il dottore Ernesto Odierna, dirigente medico in servizio al presidio. Sul suo profilo social illustra una situazione drammatica che da ormai senza controllo. Carenza di personale e turni massacranti alla base del disperato appello.















Una lavoro massacrante

“Questo al pronto soccorso è il lavoro più massacrante dal punto di vista fisico, psichico ed emotivo, di responsabilità enorme. – dice Odierna – E tutto questo a 20 euro all’ora, senza malattie pagate, o incentivi, e senza tredicesima…Io non ho più una vita sociale. Quando esco di qui ho bisogno di riposarmi, e quando finisco di riposare torno di nuovo qui”.

