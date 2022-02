Scafati. Corsa contro il tempo per evitare il voto anticipato

Ventiquattro ore di tempo per trovare un accordo ed evitare il voto anticipato. In queste ore le colombe sono ancora al lavoro, è dalla loro mediazione che dipenderà il futuro dell’amministrazione guidata dal sindaco Cristoforo Salvati. Ha rinnegato due volte se stesso il primo cittadino, pur di scongiurare le urne, sia quando ha deciso di azzerare la giunta, sia quando lo ha fatto prima del voto di sfiducia. Una soluzione che gli permetterà di dire “ho fatto di tutto”, così da scaricare le responsabilità di un eventuale ritorno alle urne sui tre dissidenti Paolo Attianese, Antonella Vaccaro e Anna Conte.

Intransigenti

“La nostra posizione non cambia, non è una questione di poltrone, e neanche di azzeramento di giunta, che non abbiamo mai chiesto”, hanno fatto sapere i tre. Ciò lascia pensare ad un accordo impossibile, ma in politica le parole durano giusto il tempo di trovare un compromesso, e soltanto lunedì sera si scoprirà quale. I dieci consiglieri di minoranza sono decisi e uniti, ieri pomeriggio hanno incontrato anche i dissidenti di maggioranza. E’ vero che tutti e 13 si sono oramai avviati in un vicolo dove l’unica uscita è il si alla sfiducia, ma è pur vero che i dissidenti non sembrano avere intenzione di votare una sfiducia a occhi chiusi. Alla base ci deve essere convergenza su un progetto alternativo, moderato e civico. Vale a dire, demolire oggi per costruire assieme domani. Il rischio infatti è di ritrovarsi con il cerino in mano, e i tre dissidenti sembrano averlo capito.















Futura coalizione

Insomma, dal no a Salvati nascerà la futura coalizione che dovrebbe guidare la città. Una ipotesi molto probabile, ma che non chiude del tutto le porte ad uno (seppur remoto) scenario diverso. Come ad esempio il “rinsavimento” di qualcuno, che convinto da un assessore a lui vicino, potrebbe preferire di restare “indipendente di maggioranza” ma senza tornare al voto. Del resto, tutti e tre i dissidenti fino ad oggi non avevano mai fatto mancare i voti essenziali alla loro coalizione. Sarebbe comunque un palliativo, perché senza una squadra compatta e coesa il problema sarebbe solo rinviato. La città non merita un esecutivo agonizzante. Deciso di rimettere palla al centro il gruppo Insieme per Scafati composto da Michele Russo, Michele Grimaldi, Alfonso Carotenuto e Michelangelo Ambrunzo. “Un Sindaco impegnato a giocare a Mercante in fiera, mentre Scafati non ha risposte e perde opportunità. Per questo il 14 febbraio, con ancora più convinzione voteremo a favore della sfiducia al Sindaco e per ridare la parola ai cittadini” le loro parole.

Adriano Falanga