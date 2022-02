Scafati. Incidente di Via Lo Porto, si sono costituiti le due persone in macchina: erano già conosciute alle forze dell’ordine

Ucciso da un’auto in corsa mentre era sullo scooter con un amico, si sono costituite le due persone che erano all’interno della vettura che ha stroncato la vita del 23enne scafatese Marcello Panariello. I torresi Francesco Falanga, già noto alle forze dell’ordine collegato all’omonimo clan vesuviano, e Francesco Fiorente, anche lui finito più volte nel mirino della magistratura, si sono presentati spontaneamente presso la caserma dei carabinieri di Torre Annunziata. Ai militari hanno raccontato che erano a bordo della berlina che ha travolto lo scooter guidato da Panariello, sul territorio di Scafati, e su cui era in sella un amico della vittima, il 19enne S.K. Per loro è scattata la denuncia e adesso dovranno rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e riciclaggio. Inoltre, Falanga guidava dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito da carabinieri e polizia municipale di Scafati, Falanga guidava l’auto – un’Alfa Romeo Stelvio – risultata rubata a Nocera Inferiore qualche giorno prima. Agli investigatori, i due hanno detto di averla noleggiata. Ma loro versione convincerebbe poco, in quanto la vettura, che circolava nell’Agro con targa straniera scaduta, aveva il telaio modificato. Per loro non è scattato l’arresto in quanto si sono costituiti spontaneamente.

Nel frattempo, ieri a Scafati è stato il giorno del dolore. Qualcuno ha ricordato Panariello portando dei fiori nella zona dove è morto sul colpo, in via Lo Porto – all’altezza dello svincolo della 268 -, e tante persone si sono strette attorno ai familiari nell’area del centro storico, dove il 23enne viveva da sempre. La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che ha aperto un fascicolo sul caso, ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane che ora si trova all’ospedale di Mercato San Severino. L’esame irripetibile, quasi sicuramente, si terrà lunedì e dopo verrà dato l’ok ai parenti di Panariello per lo svolgimento dei funerali.

Migliorano, invece, le condizioni di S.K., l’amico coetaneo che si trovava con lui in sella al Tmax. Nella serata di ieri è stato trasferito all’ospedale di Salerno. Al “Ruggi”, infatti, si è deciso di ricoverarlo in Ortopedia. Ha riportato ferite multiple alle gambe, ma non è in pericolo di vita.

Venerdì erano passate da poco le 18 quando nei pressi dell’imbocco della Statale 268 si è verificato lo schianto. Una scena raccapricciante per chi era sul posto. Nell’impatto Panariello è stato scaraventato a terra con l’amico che erano con lui sullo scooter ridotto a un ammasso di lamiere. Nonostante il casco integrale regolarmente indossato, non c’è stato nulla da fare per il 23ebbe, scafatese residente in corso Trieste, nella zona del centro storico. L’equipe del “118”, arrivata sul posto tempestivamente, ha potuto constatarne solo il decesso.

Panariello, padre di due figli, era noto alle forze dell’ordine per problemi legati allo spaccio di droga. Stava cercando di ricominciare una nuova vita. Ieri un’auto in corsa ha spezzato per sempre il suo desiderio di riabilitarsi.

