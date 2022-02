Covid. In Campania 3.035 i positivi del giorno su 24.647 tamponi effettuati

Il bollettino di oggi relativo al monitoraggio dei contagi da Coronavirus vede Il tasso di positività è del 12,31%, quasi stabile rispetto a ieri quando si attestava al 12,14%. Su 24.647 test effettuati solo 3.035 sono risultati positivi.

Numeri in calo rispetto alla giornata di ieri 5.615 positivi su 46.240 tamponi effettuati.

I decessi sono 29, di cui 18 nelle ultime 48 ore e 11 deceduti in precedenza ma registrati ieri (9 in totale nell’ultimo bollettino). Calano i ricoveri sia in terapia intensiva che in area medica.

Ecco di seguito i dati nel dettaglio:

Positivi del giorno: 3.035 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 2.286

Positivi al molecolare: 749

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 24.647

di cui:

Antigenici: 15.926

Molecolari: 8.721

Deceduti: 18 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 11 deceduti in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 73 (-2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.213 (-19)