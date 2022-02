Ecco la batteria ibrida della start up Nemesys

Brevettata dalla start up toscana Nemesys una batteria ibrida. Il futuro della ricarica dei motori elettrici non sarà più connesso ad una linea di alimentazione.

L’innovativa tecnologia per mobilità sostenibile e storage massivi dell’azienda fondata da Marco Matteini ed Alessandro Tampucci nel 2015 ha vinto numerosi premi: oltre ad essere stata selezionata tra le 16 startup di MCE4X4 2018, ha vinto la quarta edizione di Next Energy, programma promosso da Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory per sostenere lo sviluppo di progetti innovativi con tema energia.

Per la riduzione delle emissioni inquinati da una parte ci sono le batterie al Litio o similari, sempre più efficienti seppur con i loro limiti tecnico-economici, dall’altra ci sono le celle a combustibile, o fuel cell, basate sullo sfruttamento dell’idrogeno. In sostanza, la mobilità del futuro, secondo esperti ed analisti scientifici, si orienterà su una o su entrambe le tecnologie. Oppure, come brevettato da Nemesys, si potrebbe puntare su un mix tra le due: la batteria ibrida. Quest’ultima supera, come nelle fuel cell, il limite fisico del contenuto energetico che è necessario trasportare, ma allo stesso tempo il suo utilizzo risulta possibile e competitivo anche in assenza di infrastrutture di ricarica d’idrogeno poiché è possibile ricaricare la batteria ibrida anche attraverso una normale presa elettrica.

Gli elettrolizzatori alcalini sono in grado di recuperare energia elettrica all’interno del processo di produzione dell’idrogeno, con un rendimento molto più alto rispetto a tutti gli altri tipi elettrolizzatori tradizionali e ben oltre gli obiettivi target della EU al 2030 (48kWh/kgH2).

Il prototipo non utilizza metalli preziosi, né costose membrane PEM (polymer-electrolyte membrane), come avviene invece nelle attuali soluzioni di mercato e, per questo, si ha un costo di realizzazione inferiore e più competitivo.