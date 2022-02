Pompei. Progetti Pnrr per 2 milioni e mezzo di euro,

(pompei – Mario cardone) La giunta amministrativa di pompei ha approvato progetti relativi agli interventi di messa in sicurezza di via Macello, via Moregine e del viadotto di via Pontenuovo

(km 24+558 della linea Napoli-Sorrento), per il’importo complessivo di 2 milioni e mezzo di euro, varati allo scopo di partecipare ai contributi che saranno messi a disposizione dal Ministero dell’Interno. A Via Macello in più circostanze sono stati rilevati gravi fenomeni di instabilità dell’argine fluviale, che necessita di urgenti interventi di messa in sicurezza e protezione, al fine di scongiurare gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità; In Via Moregine l’asse stradale è caratterizzato dall’assenza, in più tratti, di misure idonee ad

evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata e dove le condizioni di sicurezza sono

ulteriormente condizionate dalla presenza di un canale irriguo in pessimo stato di

conservazione, posto al limite sinistro della sede stradale; Per quanto riguarda il Viadotto di via Pontenuovo (km 24+558 della linea ferroviaria della Circumvesuviana Napoli-Sorrento):

con apposita ordinanza, in via precauzionale, è stato imposto il divieto di

transito per i mezzi di peso superiore a 7.5 tonnellate in quanto la struttura, a causa della

vetustà delle opere, necessita di una manutenzione straordinaria.