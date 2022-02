Pompeii. Al via un programma di fruizione dinamica del Parco

“Arte e sensualità nelle Case di Pompei” E’ la mostra di primavera annunciata dal direttore generale del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtrieghel. Sarà probabilmente inaugurata il 14 aprile e racconterà l’amore dipinto negli affreschi delle case della Pompei Antica col racconto dei miti greci rappresentati anche nei teatri. L’annuncio è arrivato nell’ambito della presentazione dellla Casa dell’Ara Massima tra le più significative per l’apertura dell’iniziativa “La Casa del giorno”. Sono ben 1076 le domus di Pompei tra le quali 53 sono generalmente aperte. Un numero ristretto di domus si presentano molto eleganti, erano riccamente arredate e si presentano articolate in diversi spazi. La parte maggiore di esse sono invece ristrette dentro spazi più angusti nei quali l’attività commerciale o industriale era collaterale alla vita familiare. Ora con la nuova iniziativa la direzione del Parco propone ai visitatori più affezionati, vale a dire quelli che vengono più spesso agli Scavi, di fare un percorso “dietro le quinte” allo scopo di essere messi al corrente delle tematiche che spesso sono riservate agli “addetti ai lavori”. Si tratta in conclusione di instaurare un rapporto di “familiarità” con l’utenza del territorio e con gli altri visitatori affezionati che hanno acquistato una tessera per visitare gli Scavi tutto l’anno. Il Parco Archeologico ha progettato un programma di fruizione dinamica partito oggi (14 febbraio, San Valentino) con la Casa dell’Ara Massa deve sono raccontate le diversa forme d’amore (Narciso innamorato della sua immagine e la dea della luna Selene innamorata del giovane pastore Endimione, eternamente addormentato in modo da consentire a selene di contemplarlo tutte le notti. Sarà il personale interno agli Scavi ad illustrare le case ai visitatori insieme alle problematiche che riguardano complessivamente il Parco (tutela, manutenzione, restauro e valorizzazione). Al percorso dell’ Ara Massima viene aggiunto ogni settimana una casa nuova (sono in tutto 6) . “Ai percorsi consueti – spiega Gabriel Zuchtriegel – aggiungeremo una serie di monumenti aperti a turnazione, un pò come se fossimo un teatro che presenta un programma per la stagione”.