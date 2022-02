Scafati. Ricostruire la società: la storia della Chiesa di San Francesco di Paola che aiuta nella messa alla prova

La memoria è una responsabilità verso il futuro, per costruire opportunità laddove in passato non c’è stato nulla. E’ questo il bellissimo messaggio che traspare dall’operato della Chiesa di San Francesco Di Paola e del suo parroco Don Peppino De Luca, che da diverso tempo lavorano a stretto contatto con persone sottoposte a pena alternativa o a messa alla prova. All’interno della parrocchia scafatese convivono sette persone soggette a scontare pene poco gravi al fine di riabilitarsi alla società in maniera diversa della solita gattabuia o degli arresti domiciliari. Si parla di piccoli illeciti penali, molti dei quali relativi ad atti di abusivismo, quanto basta però per macchiare a vita l’esistenza di persone che magari si vogliono immaginare un futuro diverso. E’ qui che parte l’azione di Don Peppino:” Un grande ringraziamento va all’U.e.p.e. di Salerno che ha voluto coordinarsi insieme a noi nella costruzione del progetto che va avanti da tanto tempo. In questo momento abbiamo sette persone all’interno dei nostri luoghi che sono impegnati in un importante percorso di integrazione sociale, volto a far ritrovare un proprio ruolo e una propria personalità lontani da logiche delinquenti.”. Il grande lavoro di Don Peppino è indissolubilmente legato alla memoria di Giovanni Cirillo, morto a 23 anni nel 2020 in carcere suicida, a cui è intitolato un bene proprio nei pressi della Chiesa di San Francesco. Questo passaggio è assolutamente prioritario nella mente di Don Peppino, che lo ricorda nei pensieri e nelle azioni:” Le persone immesse nel percorso di messa alla prova e di pena alternativa lavorano quotidianamente nel bene intitolato a Giovanni, avendo la possibilità di conoscere la sua storia e magari di trovare risposta ai propri problemi esistenziali. Avrei tanto voluto per Giovanni un percorso simile a quello che stanno attraversando questi ragazzi.”. Le persone che vivono all’interno dei locali messi a disposizione dalla parrocchia non provengono infatti da lontano, ma sono persone provenienti da Scafati e dal circondario, a sottolineare come sia possibile trovare nuove opportunità anche all’interno del proprio territorio, senza correre fuori Regione alla ricerca di una vita nuova. “I ragazzi stanno bene e imparano tanto, sono dotati di gran cuore e sono fiero di accompagnarli in questo difficile percorso” sono le parole conclusive di Don Peppino.