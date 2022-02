Spaccio droga davanti scuole e Comune nel Casertano: 48 indagati. Alcuni ricevevano il reddito di cittadinanza

Spaccio di droga davanti alle scuole e alla sede del Comune di Villa Literno(Caserta), con alcuni pusher che ricevevano il reddito di cittadinanza. E’ quanto scoperto nel corso di un’indagine, coordinata dalla procura di Napoli Nord e condotta dai carabinieri di Casal di Principe, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Aversa, nei confronti di 48 persone: 26 in carcere, 10 ai domiciliari, tre destinatari di divieto di dimora, sei obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e tre denunciati in stato di libertà. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in alcune circostanze anche in concorso tra loro, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del blitz, denominato ‘Piazze Pulite’, sono stati impegnati circa 200 militari dell’Arma. Le indagini, condotte tra il 2019 e il 2021 dai carabinieri della Stazione di Villa Literno, hanno fatto luce su centinaia di episodi di spaccio di hashish, marijuana e cocaina nelle province di Napoli, Caserta e Arezzo anche nei confronti di minorenni.

