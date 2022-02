Angri. Comune senza soldi: la circolare di Angela Pauciulo

Comune in bolletta per il mancato gettito tributario. Le casse sono apparentemente vuote, da sempre, e la responsabile dei servizi finanziari dell’ente Angela Pauciulo prende le misure. Con una circolare interna Pauciulo invita i dirigenti delle unità operative complesse a fare attenzione alle spese. “Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento”. Pauciulo sottolinea che i responsabili di settore, ai quali è indirizzata nello specifico la circolare si “possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlati riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza”.

Oculatezza

I dirigenti “per il periodo di gestione fino ad approvazione del bilancio di previsione i responsabili di gestione si atterranno alla norma sopraindicata sulla base degli stanziamenti PEG assegnati per il 2022 all’interno della programmazione i PEG 2021 – 2022. Sulla questione interviene anche il consigliere comunale di “Progettiamo per Angri” Domenico D’Auria.















D’Auria: “si naviga a vista”

“La responsabile dei servizi finanziari non ha fatto altro che fare una lezione di ripetizione a quanto tutti i destinatari della circolare già dovrebbero ben sapere ma allo stesso tempo dovrebbe invogliare l’intero governo della città a concentrare tutte le sue attenzioni sulla redazione e approvazione del bilancio preventivo nel più breve termine possibile senza sperare in una ulteriore proroga dei termini di scadenza. Il rischio è di continuare a navigare a vista per l’ennesimo anno e lasciando impantanata in uno stallo politico/amministrativa una intera città già messa a dura prova da una profonda crisi socio/economica” dice D’Auria ad Agro24.

Luciano Verdoliva