Pagani diventa città cardio – protetta con i defibrillatori

Pagani diventa città cardio – protetta. L’ente guidato dal sindaco De Prisco ha comunicato l’acquisto di 10 defibrillatori collocati in varie zone del territorio cittadino. I defibrillatori saranno utili in caso di emergenza a dare sostegno cardio – polmonare. “Ci tenevamo enormemente che questo risultato fosse raggiunto, per assicurare una maggiore sicurezza e protezione alla città e salvare vite umane.

La nota del sindaco

“Sono stati acquistati dal Comune di Pagani 10 defibrillatori, con un impegno spesa di circa 15 mila euro, che saranno posizionati in posti strategici della città. Avere un pronto soccorso rianimatorio cardio – polmonare nei primi minuti di un arresto cardiaco è fondamentale per avere salva la vita. Si tratta di strumentazioni salvavita, che possono essere utilizzate anche personale laico, ossia non sanitario” dice il primo cittadino Lello de Prisco.















Ecco dove sono stati collocati i defibrillatori

I defibrillatori costati circa 15mila euro saranno collocati nei seguenti punti: Vasca Pignataro, Piazza Sant’Alfonso, nei pressi della Villa Comunale o farmacia, Farmacia Comunale in via De Gasperi, nei pressi del Mercato Ortofrutticolo (casa dell’acqua), nei pressi di Palazzo San Carlo e della sede del Comune di via Pittoni, Centro Sportivo De Risi, Palazzetto dello Sport e anche bordo di una pattuglia della Polizia Locale.

Sinergia

“A questo proposito nei mesi di novembre e dicembre abbiamo promosso in sinergia con la UIL-FPL e su coordinamento del dottor Renato De Luca, ben due corsi per l’utilizzo di defibrillatori completamente gratuiti che hanno formato attraverso teoria e pratica tenuti da medici e tecnici sanitari oltre 60 persone, tra i quali civili, alcuni volontari della Protezione Civile Papa Charlie e il corpo della Polizia Municipale” conclude il sindaco nella sua nota.

RePOL