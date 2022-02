Pompei. Sanzionato ristorante cinese

A Pompei Carabinieri hanno denunciato a piede libero il titolare di un ristorante cinese per una serie di irregolarità riscontrate nella sua attivitò di ristorazione in cui sono risultati impegnati 12 collaboratori. Tra i dipendenti ne risultava uno non in regola col contratto e i contributi previdenziali mentre il rapporto lavorativo degli altri é risultato in regola con le norme della contrattazione collettiva di settore. Al contrario sono state accertate diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per cui sono state commuinate complessivamente sanzioni pari a 15mila euro.