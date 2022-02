San Marzano sul Sarno. Iaquinandi: “nuovo slancio per la città” (video)

Polemiche marginali rispetto al nuovo slancio che la cittadina marzanese sta vivendo in questo primo scorcio di anno, anche alla luce della recente affermazione calcistica della locale squadra vincitrice della Coppa Italia regionale, a mettertelo in evidenza è il vice sindaco Marco Iaquinandi che mette in evidenza anche il grande impegno profuso dall’amministrazione Zuottolo per i lavori pubblici che stanno interessando strade e scuole cittadine. In evidenza l’impegno complessivo della giunta sui molti significativi progetti.

Fondamentale anche lo sforzo degli uffici e dei tecnici comunali per la progettazione e i finanziamenti PRNN.

I fasti trascorsi

Infine Iaquinandi spera che il paese possa tornare protagonista e avere un nuovo slancio anche per i grandi eventi di cui è stato lo stesso è stato fervente promotore fino a pochi anni fa.

Il servizio è di Maria Paola Iovino