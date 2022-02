Corbara. Fondi PNRR: l’Assemblea dei Sindaci fa fronte comune (video)

Corbara. Fondi PNRR: l’Assemblea dei Sindaci fa fronte comune

Si accelera sui Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I sindaci del comprensorio agro nocerino pensano a una strategia progettuale comune che porti benefici collettivi condivisi. Da tale esigenza condivisa su iniziativa del sindaco di Corbara Pietro Pentangelo ha preso vita l’assemblea dei sindaci riunitasi per la prima volta circa un anno fa nel palazzo di vetro di Corbara.

La mission

L’intento e la mission primaria di questa assemblea è quella di fare rete per le problematiche comuni dei comuni dell’agro e del vesuviano. Questioni comuni che vanno dalla mobilità, il trasporto, all’ambiente e alla sicurezza. L’ultimo incontro è servito per cercare di concordare una strategia comune progettuale per intercettare i fondi disponibili del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il servizio è di Maria Paola Iovino