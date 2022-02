Nocera Inferiore. Marcia contro criminalità solidarietà De Luca JR

Nocera Inferiore. Marcia contro criminalità solidarieta De Luca JR

“Le intimidazioni criminali sono un fenomeno che non può assolutamente essere tollerato e va combattuto con forza. Si tratta di atti vili e ingiustificabili, che non appartengono ad una società civile, nei cui confronti esprimiamo ferma condanna. Rivolgo in particolare tutta la mia vicinanza e sostegno agli amministratori locali, ai cittadini, agli imprenditori, che coraggiosamente continuano ad investire risorse e lavoro nella nostra terra, ai giovani che non abbandonano la loro terra ed a tutti quelli che scelgono ogni giorno di migliorare la comunità in cui vivono e che per essa combattono. Sono al fianco dell’Amministrazione e delle Forze dell’ordine per ogni azione utile a garantire la piena tutela della sicurezza dei nostri cittadini”.

Lo scrive in una nota l’Onorevole Piero De Luca che ha espresso solidarietà e vicinanza alla comunità di Nocera Inferiore, vittima, nelle scorse settimane di molteplici atti intidimidatori ed oggi riunita in corteo contro la criminalità organizzata.