Pompei. Sgravio pagamento servizio fognature

Il comune di Pompei ha invitato cittadini che ne hanno diritto a presentare domanda per beneficiare dello sgravio dell’onere del servizio di fognatura non dovuto sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che la quota della tariffa prevista per la depurazione delle acque non è dovuta se mancano gli impianti di depurazione, se questi sono temporaneamente inattivi o a maggior ragione se le proprie abitazioni non hanno proprio l’allaccio in fogna. In sostanza tutti i casi in cui il pagamento non è correlato ad alcuna controprestazione. La vicenda è stata già affrontata dal Comune di Pompei con la Gori nel corso della riunione e da oggi, sul portale del Comune, sono disponibili anche i moduli per presentare la richiesta di esenzione. Il Comue di Pompei si rallegra in un comunicato per il risultato raggiunto anche se la Gori é tenuta a fare questo sgravio per legge a tutti i pompeiani che ne hanno diritto perché la società é bene al corrente sulla base di evidenze interne di chi usufruisce del servizio di fogna e chi no. Ne consegue chiedere che sia presentata domanda doiesenzione significa gravare i pompeiani di un adempimento non dovuto.