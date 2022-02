Scafati. Rimpasto di giunta, chi rischia la poltrona

Sono partite già ieri mattina le “consultazioni” di Cristoforo Salvati per la composizione della nuova Giunta post sfiducia. Niente esecutivo fotocopia di quello azzerato, ma necessario nominare assessori che siano espressione diretta dei gruppi consiliari. Una soluzione che da un lato andrebbe a garantire l’equilibrio politico che questa amministrazione non ha mai avuto, e dall’altro andrebbe a sancire i nuovi assetti dei gruppi consiliari. Il primo cittadino lo sa, anche perché aver superato la sfiducia non ha sanato la crisi, considerato che la votazione è finita 11 a 11. Di fatto, manca ancora una vera maggioranza che possa dar vita ad un Salvati bis. Innanzitutto, perso Anna Conte, Paolo Attianese e Antonella Vaccaro dovranno chiarire la loro posizione, se restare border line, o rientrare in maggioranza. Quest’ultima è condizione necessaria affinché possano avere una rappresentanza in giunta. Ida Brancaccio lo ha ben chiarito nel corso del consiglio comunale, rivendicando di essere stata tra i promotori dell’azzeramento nella prospettiva di tagliare i “rami secchi”, o meglio, gli assessori che non avevano più un gruppo consiliare alle spalle. E questo mette praticamente a rischio la nomina di tutta l’ex giunta. Appare improbabile il rientro di Pasquale Vitiello dopo la sfiducia della Conte, entrambi infatti sono legati a Corrado Scarlato, che dei dissidenti ne era capo politico. Se Vaccaro e Attianese dovessero decidere di rientrare in squadra, e indicare un loro assessore, difficilmente la scelta potrebbe ricadere su Raffaele Sicignano, che pure rischia di rimanere a casa. Molto probabile un nome terzo, a garanzia di entrambi. Nella Lega già sale la tensione, sia perché è fortemente in bilico il loro vicesindacato, sia perché la stessa Serena Porpora potrebbe essere incalzata da Laura Semplice. Critica anche la poltrona di Arcangelo Sicignano, come Vitiello senza riferimenti consiliari, mentre Daniela Ugliano può contare al momento sul solo Domenico Acunzo. Per lei potrebbe essere determinante un accordo con Ida Brancaccio, rimasta sola in Insieme Possiamo e senza assessore. Acque agitate anche in Fratelli D’Italia. Il primo partito conta sei consiglieri comunali. Secondo il manuale Cencelli dovrebbe avere in giunta tre assessori. Non è scontata la riconferma di Alfonso di Massa e Nunzia Di Lallo, considerato che nel gruppo consiliare vi sono altre ambizioni, su tutte quella di Camillo Auricchio. Altra ipotesi possibile, è la nomina di una giunta a cinque, in attesa del voto di bilancio previsto per fine marzo. “Mi hanno tartassata di messaggi e chiamate per convincermi ad andare dal notaio – svela Teresa Formisano – perché il sindaco doveva andare a casa senza se e senza ma. Quale sia lo scotto che il sindaco dovrà pagare lo scopriremo nelle prossime. Il valzer delle poltrone ricomincia. Quando qualcosa di concreto per Scafati?”.

Adriano Falanga