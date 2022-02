Scafati. Salvati resta in bilico e ora la prova bilancio (video)

Scafati. Salvati resta in bilico ora alla prova bilancio

Il Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati è salvo per un pareggio. La mozione di sfiducia non passa, Salvati rimane ancorato alla poltrona più importante di Palazzo Mayer ma il futuro dell’amministrazione è un rebus.

La mozione

Nell’assise di lunedì sera il tema principale dei lavori è stata sicuramente la mozione di sfiducia presentata dai dieci consiglieri di opposizione che hanno provato ad approfittare della crisi politica all’interno della maggioranza per rimandare al voto la città nella prossima primavera.

A cambiare la carte in tavola è stato però un vero e proprio cortocircuito dei tre dissidenti, che nelle scorse ore sono stati protagonisti di un forte dibattito interno su come gestire il proprio futuro una volta conclusa l’esperienza del Sindaco, conclusosi in un nulla di fatto. La discussione in consiglio comunale però è stata feroce, dove ogni parte in campo, tranne i dissidenti, hanno detto la propria sull’esperienza Salvati finora.

Il servizio è di Alfonso Romano