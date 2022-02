Campania. De Magistris contro Manfredi: “lasciamo vivere i giovani”

La nuova ordinanza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha causato i primi dissensi tra i vari esponenti della regione tra cui l’ex sindaco De Magistris che ha esposto subito il suo pensiero durante la trasmissione “La Radiazza” di Radio Marte:

“L’anarchia secondo alcuni pensatori è l’armonia alla più elevata potenza. Io non condivido questa ordinanza per tre motivi. La prima è che si doveva trovare, come noi stavamo cercando di fare prima della pandemia, un equilibrio tra pedonalizzazioni, orari e vita della città. Ci deve essere il diritto alla quiete ma anche il diritto all’economia, alla vita anche serale e notturna. Ci sono due aspetti che ho trovato inquietanti, uno che è negativo che ci sono locali che hanno aperto e che sono frequentati, vallo a dire a quelli che hanno chiuso i negozi; la seconda riguarda la funzione rieducativa dell’ordinanza. Bisogna educare i giovani a vivere il tempo libero e rispettare le regole. Loro devono amministrare non possono permettersi di dire cosa i giovani fanno, non vendere gli alcolici ai minorenni è una regola ma non devono dirci loro cosa fare. Non è questa la funzione di un’amministrazione.

Creare nuovi centri di aggregazione per evitare assembramenti

Una cosa positiva che ha fatto Manfredi è che ha confermato quasi tutta la squadra dei dirigenti che avevamo nominato, quella negativa è che non c’è visione di città, di sindaco. La movida deve essere estesa in tutta la città, non puoi fare la deportazione dei locali in altri luoghi ma devi creare nuovi centri di aggregazione, non la puoi eterogovernare dall’alto. Questa funzione di scodellare i giovani non funziona, lasciamoli vivere che dopo due anni di pandemia hanno sofferto tanto.