Nocera Inferiore. In marcia per dire no alla criminalità (video)

Nocera Inferiore. In marcia per dire no alla criminalità

Un corteo per ricordare a se stessi, al territorio e alle istituzioni che la violenza e la criminalità organizzata nell’Agro Nocerino Sarnese e nella Provincia di Salerno sono questione di tutti. Si è svolto a Nocera Inferiore durante il pomeriggio di mercoledì 16 Gennaio il corteo “Reagire Contro la Criminalità”, voluto fortemente dal primo cittadino Manlio Torquato dopo i diversi episodi di violenza capitati sul territorio negli ultimi mesi.

Importante presenza

Presenti oltre trecento persone, tante associazioni come ANPI e Libera contro le mafie, ma anche la politica del territorio ha risposto presente all’appello, con la presenza di tantissimi sindaci della zona come Carmela Zuottolo per San Marzano, Cristoforo Salvati per Scafati, Cosimo Ferraioli per Angri e Lello De Prisco per Pagani, con la presenza tra tutti del Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese.

Il servizio è di Alfonso Romano