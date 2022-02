Nocera Superiore. la stazione carabinieri si è insediata nella nuova sede sita in Via Petrosino, recentemente realizzata dall’amministrazione comunale







Nocera Superiore. Nuova stazione dei Carabinieri in Via Petrosino

Il 16 febbraio 2022, la stazione carabinieri di Nocera Superiore si è insediata nella nuova sede sita in Via Petrosino n. 35 e 37, recentemente realizzata dall’amministrazione comunale nel sedime dell’ex mattatoio (prospiciente all’area mercatale). Gli uffici saranno aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 08:00 alle 22:00, con risposta citofonica assicurata nelle restanti ore, nelle quali tutte le esigenze urgenti saranno comunque soddisfatte.

In alternativa al 112 per le chiamate di emergenza, la stazione ha mantenuto la numerazione telefonica di rete fissa 081-931065. L’attività di controllo del territorio, mai interrottasi durante il periodo di ripiegamento della stazione dovuto alla temporanea indisponibilità di sedi, continuerà ad essere assicurata dal personale della stessa stazione e da militari in uniforme e in abiti civili del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Nocera Inferiore.

La nota è stata diffusa dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Salerno