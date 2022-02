Pompei. A Fontanelle il camper dei tamponi gratuiti

Tamponi gratuiti al plesso scolastico di Fontanelle per un monitoraggio completo della platea scolastica di Pompei (elementari e medie di primo grado) al fine di diegrare una mappatura pompeiana dei positivi asintomatici.

Venerdì 18 Febbraio il camper ASL 3 farà tappa, la prima in calendario, al Plesso Fontanelle.

La diffusione della variante Omicron ha indotto l’Amministrazione Comunale di Pompei come quelle di molti altri comuni a mettere in campo la migliore strategia per il contenimento del diffondersi del Sars-Cov2. I positivi a Pompei sono scesi finalmente sotto quota mille e si riparte con l’iniziativa di sottoporre a tampone anti Sars-Cov2 tutta la platea scolastica frequentante la scuola elementare e la scuola secondaria di I grado. Lo scopo è di assicurare a tutti gli alunni e alle loro famiglie un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario. Sarà garantita dal personale sanitario la massima assistenza a bambini e ai ragazzi in modo particolare ai più piccoli, così da creare un clima di serenità e senza traumi.