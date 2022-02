Pompei.  Costa Vesuvio-Sorrento progetti  PNRR da 50 milioni .

Pompei, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase, Torre Annunziata, Torre Del Greco, Ercolano, San

Giorgio a Cremano, Portici, hanno aderito, in forma aggregata, alla manifestazione di interesse

rivolta ai comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Napoli, finalizzata a mproposte progettuali PNRR.

L’adesione si è concretizzata attraverso la partecipazione, di una proposta progettuale comune denominata:“PROGETTO SVILUPPO, MOBILITA’ ED INCLUSIONE”.

Le 10 Amministrazioni Comunali hanno condiviso una proposta ispirata dalla volontà dei territori di unirsi per condividere un’idea di sviluppo comune in merito alla mobilità sostenibile, ai servizi alla persona e all’inclusione sociale. Attraverso la progettazione e realizzazione di interventi che, pur tenendo conto di peculiarità e diversità territoriali, esprimono un sentire comune di rilancio e sviluppo integrato del territorio

vesuviano. Gli obiettivi si realizzeranno attraverso presentando progetti di rigenerazione di aree urbane degradate, costituzione percorsi ciclabili, anche di collegamento a tracciati esistenti, miglioramento e rifunzionalizzazione di edifici esistenti, nonché di fruizione di aree pubbliche per attività culturali.

A riguardo ill Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio: “L’unità di intenti, tra i 10 Comuni, è una chiara manifestazione di

collaborazione finalizzata al bene comune”.