Pompei. Incontri del secondo circolo didattico sulla legalità 

La Dirigenza scolastica del secondo circolo didattico ha incontato ieri ( 16 febbraio 2022) presso la Casa Comunale di Pompei l’Amministrazione comunale di Pompei e successivamente carabinieri e Pubblica sicurezza. Nello specifico é stato formato un tavolo di concertazione tra la Dirigente Scolastica del Secondo Circolo Didattico “E. Celentano”,

Prof.ssa Anna Maria Cioffi e il Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio insieme alla Dottoressa Pina Piedepalumbo, Consigliere comunale con delega all’Istruzione, sui temi di legalità e

sicurezza. Successivamente, la Dirigente del secondo circolo didattico di Pompei ha incontrato il Comandante della Stazione dei Carabinieri, Maresciallo Angelo Esposito, e la Dirigente del

Commissariato della Polizia di Stato, Vice Questore Antonella Palumbo. I colloqui tenuti hanno riguardato la necessità di creare una sinergia tra Scuola, Comune e Forze dell’Ordine per realizzare percorsi di legalità e dare ad alunni,famiglie e insegnanti maggiore sicurezza in tutte le sedi scolastiche, soprattutto quelle periferiche. Il sindaco ed i responsabili delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio pompeiano hanno assicurato la loro piena collaborazione per la tutela dei bambini. L’istituzione scolastica, a sua volta, si é dichiarata disponibile ad accogliere Carabinieri e Polizia per incontri con i piccoli alunni sui temi di legalità e sicurezza.