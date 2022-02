Salerno, blitz contro ‘furbetti’ del permesso invalidi

Blitz contro i ‘furbetti’ che fanno un uso improprio del permesso invalidi per la sosta a Salerno. La polizia municipale ha avviato una serie di controlli, rilevando che in molti parcheggiavano utilizzando il talloncino senza che le auto fossero realmente utilizzate dai diversamente abili, senza contare chi occupava gli stalli della sosta dedicata senza averne diritto.

L’attenzione degli agenti si è concentrata in alcune zone del centro e, in particolare, in piazza della Concordia, elevando 18 verbali per uso di contrassegni altri, scaduti o intestati a persone decedute e decurtando, in totale, 116 punti dalle patenti di guida. Inoltre, sono stati sanzionati 4 veicoli che non esponevano il contrassegno e sono stati ritirati 6 permessi perché intestati a persone morte o perché scaduti. È scattata, poi, anche una denuncia nei confronti di una persona che esponeva un permesso contraffatto, tagliando che poi è stato sequestrato. I vigili urbani hanno inviato anche due informative all’autorità giudiziaria.

AGI