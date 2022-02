Angri. Una variante alla Via dei Goti nell’area pedemontana (video)

Angri. Una variante alla Via dei Goti nell'area pedemontana. Un altro obiettivo per l’Unita Operativa Complessa Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio

Un altro obiettivo per l’Unita Operativa Complessa Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio del Comune di Angri diretti da Giovanni Losco e dall’assessore delegato Antonio Mainardi.

Dalla Regione Campania è stato comunicato, all’ufficio, l’ammissione provvisoria al finanziamento la progettazione dell’intervento “della variante alla strada provinciale dei Goti a seguito della realizzazione dello svincolo dell’autostrada Napoli – Salerno” un’opera fondamentale per la viabilità strettamente connessa anche alle bretelle M2 e M3 che connettono il territorio con la nuova diramazione autostradale di Via Paludicella e, nel caso specifico, dovrebbe collegare la strada Provinciale Via Dei Goti con l’area pedemontana con il vicino Comune di Corbara e il casello autostradale Angri Sud in località Pagliarone.

L’istanza di accesso al finanziamento della progettazione si configura nel “fondo per la progettazione d’interventi sui sistemi di mobilità”.

Il servizio è di Aldo Severino