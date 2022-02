Pompei. Marzo consacrato a San Giuseppe

Il Beato Bartolo Longo aveva una particolare devozione a San Giuseppe e volle, fin dall’inizio della sua iniziztiva a Pompei, mettere l’opera di beneficenza e testimonianza nel centro mariano sotto la sua protezione. Per questo motivo compose “Il mese di marzo in onore di San Giuseppe” cogliendo “i più eletti pensieri e le più belle preci” ordinandoli “per consacrare un mese intero”.

Per informazioni sul volume, pubblicato dalle Edizioni Santuario di Pompei, è possibile contattare la Segreteria generale del Santuario ai numeri 081.8577321 / 081.8577495 o scrivere un’email all’indirizzo info@santuariodipompei.it