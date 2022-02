Pompei PIZZA PRIDE solidarietà e gusto bussano alla porta di casa

Pizza Pride, che sta riscuotendo molti consensi, è in continua crescita , dato rilevato dal consumo settimanale delle pizze della solidarietà ma che nel contempo hanno un sapore unico grazie all’ attenta lavorazione dell’impasto ( con farine a basso IG) ed ai prodotti utilizzati ( di alta qualità) provenienti da cooperative sociali. Un progetto che è appena nella sua fase iniziale e che intende coinvolgere ancora più realtà sociali e farlo giungere sulle tavole di quante più persone possibili. Ed è per questo che Francesco Varnelli ha inserito l’offerta Pizza Pride anche per il comparto asporto e delivery, quindi da questo fine settimana si potrà gustare una pizza favolosa e fare del bene seduti al proprio tavolo o divano di casa.

Con Pizza Pride proponiamo delle pizze buonissime, con prodotti da agricoltura naturale di alta qualità e soprattutto diamo supporto alle cooperative sociali di questi territori.

Il progetto è nato dalla volontà di Francesco Varnelli e della holding di cui è parte di voler connettere le proprie consuete attività imprenditoriali al terzo settore; aumentare lo spazio etico sociale nei propri protocolli aziendali partendo dall’attività di ristorazione per avviare questo percorso.

Il procedimento è molto semplice: la selezione delle cooperative sociali fornitrici avviene tramite segnalazioni attraverso canali specifici , in questa prima fase ci si è appoggiati ai GIT DI BANCA ETICA; il gruppo di lavoro coordinato da Francesco Varnelli fa visita a queste strutture o ai campi di queste realtà , per comprenderne al meglio le attività che esse svolgono e per una valutazione sulla qualità del loro prodotto. Se il prodotto rispetta i parametri di qualità che Francesco ha deciso per le proprie pizze si chiude l’accordo e quella cooperativa diventa fornitrice ed entra nel progetto. Ovviamente è un progetto in fase di avvio ed è aperto ed in progressione , questo significa che potranno aggiungersi altre cooperative con altri prodotti e quindi il menù delle pizze nel tempo potrà essere sicuramente ampliato.

“La cosa straordinaria che il sapore di queste pizze racconta storie incredibili, di accoglienza, di integrazione e di volontari che salvano vite o che creano opportunità a giovani e anche ad emarginati e la cosa speciale che anche noi stiamo facendo la nostra parte.” Le parole orgogliose del food advisor Francesco Varnelli .

Per ordinare Pizza Pride basta andare sulla pagina Facebook PizzaPride https://www.facebook.com/pizzasolidale oppure www.facebook.com/varnellibistrotpompei

ECCO IL MENU

VARNELLI _ MENU PIZZA PRIDE