Scafati. Giunta, è corsa alla poltrona. In dieci per sette posti

E’ corsa alla poltrona a Palazzo Mayer, sono dieci i contendenti per i sette posti disponibili in Giunta. Una “riffa” che alimenta tensioni, e registra la forte frattura nella Lega. Da un lato l’uscente Serena Porpora, già vice sindaco, dall’altro la consigliera Laura Semplice, che ha chiesto ufficialmente di prendere il posto della Porpora, con tanto di delega di vice sindaco. Una decisione non affatto gradita dal capogruppo Giovanni Bottone, che di fatto metterebbe fuori Palazzo Mayer la giovane Porpora. La Semplice però non demorde, e sarebbe pronta a lasciare il partito al quale ha aderito dopo essere stata portavoce di Forza Italia fino a poche settimane prima delle elezioni comunali del 2019. Da sottolineare però come l’avvocato avrebbe dalla sua il sostegno di Antonio Carotenuto, oltre ad essere gradita da gran parte della maggioranza, rispetto all’uscente Porpora. Cristoforo Salvati prima di sciogliere la riserva sull’esecutivo, attende una decisione ufficiale del partito. Rivendica tre assessori, in virtù dei suoi sei consiglieri comunali, Fratelli D’Italia. Il partito che esprime sia il primo cittadino che il Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio ha indicato tre nomi: gli uscenti Alfonso Di Massa e Nunzia Di Lallo, con Camillo Auricchio. Per i primi due non appare scontata la rinomina. Deciderà il sindaco. Anche perché portarli tutti in Giunta lascerebbe fuori due degli uscenti. Quasi certo l’addio di Pasquale Vitiello, rimasto senza consiglieri di riferimento, e per lo stesso motivo, potrebbe fargli compagnia anche Arcangelo Sicignano. Salvati vorrebbe salvare l’ingegnere Fiat, a lui fedelissimo, ma a seguito della superata sfiducia, e dopo aver perso due consiglieri comunali, appare fondamentale avere in Giunta assessori che siano supportati dalla maggioranza. Condizione necessaria per trovare un equilibrio, e soprattutto voti in Aula. A farla breve, ogni assessore deve avere almeno un voto in Consiglio. Tranquilla la posizione di Daniela Ugliano. Discorso a parte meritano i due dissidenti Paolo Attianese e Antonella Vaccaro. Se è vero che la loro astensione ha garantito a Salvati di proseguire il mandato, è vero pure che entrambi non hanno ancora fatto “giuramento di fedeltà”. Fatto sta che Attianese era dal primo cittadino già la mattina dopo l’Assise, rinnovandogli amore. Non è chiara la loro posizione, da un lato è necessario rinnovare la fiducia a Raffaele Sicignano, dall’altro si registra l’ambizione di Attianese di indicare un nome esterno sua espressione. Una circostanza già capitata quando indicò l’avvocato Grazia Ranucci, delegata da Salvati al bilancio e dopo pochi mesi dimissionaria. Doveva essere rivoluzione, ma i tratti iniziali stanno semplicemente delineando una giunta fotocopia al 70% di quella uscente, più che altro un rimpasto. Di deleghe, soprattutto.

Adriano Falanga