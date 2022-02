Angri. Eterna fedeltà: i lucchetti dell’amore in villa comunale (video)

Angri. Eterna fedeltà: i lucchetti dell’amore in villa comunale

Amore eterno. Un giuramento di tanti giovani che si materializza con davanti a una grata sul punto estremo della “montagnella” della Villa Comunale. Un modo romantico per dirsi “ti amo” e promettersi l’eterno amore, un rito che si ripete quasi in tutte le grandi città dove il lucchetto serrato alle ringhiere vuole significare soprattutto legame indissolubile.

Anche “i ragazzi che si amano” di Angri lo manifestano, in tal caso, in uno dei luoghi più rituali e suggestivi per i primi baci da generazioni, quella estremità di collinetta nella penombra che sovrasta l’agorà dei giardini di Villa Doria, dove in tempi meno cupi viene adagiata anche la statua santa del Patrono San Giovanni con il suo manto rosso, un luogo che è diventato simbolo antonomastico di amore e devozione che nel caso può avere una diversa declinazione ma pur sempre resta un valore indissolubile.

Il servizio è di Aldo Severino