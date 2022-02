Angri. Nando Mariano gira videoclip alla “Taverna è Mast’Aniello”

Nando Mariano in Taverna. Il noto cantante partenopeo ha voluto girare nella famosa locanda “Taverna è Mast’Aniello” gran parte del suo ultimo videoclip. I take sono stati effettuati tra i suggestivi tavoli della Taverna in Via fontanella in Via Ardinghi, uno degli antichi borghi della cittadina.

Angri splendida location

Il cast ha effettuato riprese anche in altri angoli suggestivi del centro storico cittadino naturale set per l’ultimo successo di Nando Mariano che conta milioni di visualizzazioni su YouTube ed è molto amato dal pubblico di ogni età. Grande soddisfazione per la famiglia Ingenito – Orlando che gestisce, con, passione, successo e apprezzamento, da un decennio la rinomata “Taverna” tradizionale napoletana che declina gli antichi sapori della cultura culinaria partenopea e ritrovo degli amanti della buona cucina.

Aldo Severino