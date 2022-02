Pompei. Alto impatto dei carabinieri

Imniziativa periodica di controllo del territorio “Alto impatto” dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata sul vesuviano intorno al Comune di Pompei. Una donna 72enne di Pompei è stata applicata la detenzione domiciliare in ordine ad un provvedimento emesso dalla Corte di appello di Napoli. Deve Scontare 1 anno per abusivismo edilizio.

Un anno anche per G. C., 51 anni, di Pompei a cui l’Ufficio di Sorveglianza di Salerno ha ritenuto che dovesse scontare 365 giorni di detenzione domiciliare per evasione.