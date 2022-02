Pompei. C’é Lucio & Lucio al PompeiLab

Lucio Dalla & Lucio Battisti La loro musica la sera del 5 marzo al PompeiLab nella ricorrenza del loro compleanno.

Se, parlando di musica, chiederete -cosa ti viene in mente se dico “Lucio”?- vi stupirete dell’alternanza certa di due soli nomi, di quanto sia spontaneo e diretto il nesso, di come ognuno identifichi nel “proprio” brano il “proprio” Lucio.

Dalla e Battisti, nati entrambi nel 1943, a marzo, rispettivamente il 4 ed il 5, sono fra gli artisti più emblematici e talentuosi della musica italiana, geni che hanno saputo trasmettere, con le loro splendide canzoni, non solo il periodo storico di un Italia incantata ed incantevole vista dall’alto, ma anche, e forse meglio, le nostre intimità, le paure, i rancori, gli amori, soprattutto quelli impossibili, e le speranze.

“C’è Lucio & Lucio” vuole essere il nostro tributo, nel giorno del loro compleanno, a questi immensi artisti che, senza cadere nel banale, ci hanno lasciato un patrimonio inestimabile di emozioni e passioni che sarà sempre lì per tutti.

Si esibiranno:

Acquazone

www.acquazone.com

Capatosta

https://www.facebook.com/CapatostaGroup

Medusa

https://www.facebook.com/maedusaband/

Etica provvisoria -band

Carla Freddo

L’evento avrà luogo nei nostri spazi esterni, nel pieno rispetto delle attuali normative anticovid.(mascherina e green pass)